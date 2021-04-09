النقل تعلن عدد المسافرين الذين تنقلوا عبر الطائر الأخضر خلال شهر آذار

2021/04/09 | 16:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، في وزارة النقل، تحقيقها زيادة في اعداد المسافرين الذين تنقلوا على متن طائرات الناقل الوطني الى مختلف الوجهات المحلية والاقليمية والدولية خلال شهر آذار الماضي.وقال مدير عام الشركة الكابتن كفاح حسن في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "انسجاما مع توجيهات وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي ان اجمالي اعداد المسافرين الذين تم نقلهم من والى المحطات العاملة في البلاد (بغداد ، البصرة ، النجف ، السليمانية ، اربيل ) بلغ نحو (63،386) توزعوا على متن (784) رحلة مباشرة نفذها اسطول الناقل الوطني في مواعيدها المحددة ضمن جدول رحلات الشركة".وأضاف البيان أنه "من المؤمل ان تشهد هذه النسب زيادة ملحوظة خلال الفترة القادمة بالتزامن مع خطة العمل للعام الجديد للوزارة والتي تهدف الى تحديث الخدمات بشكل مستمر واعادة تشغيل الخطوط التي توقفت جراء جائحة كورونا".

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