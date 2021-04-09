2021/04/09 | 16:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوت/نينا/ تحولت شوارع مدينة الكوت الى مكب للنفايات بسبب إعلان عمال البلدية الاضراب عن العمل لليوم الرابع على التوالي، مطالبين بتحويلهم الى عقود رسمية.وقام عدد من أصحاب المحال والمطاعم بحملة لجمع النفايات ونقلها إلى موقع الطمر الصحي بعد ان اغلقت تلك النفايات مداخل منطقة الاسواق التجارية في مركز المدينة.من جانبها أصدرت اللجنة التنسيقية لتظاهرات عمال التنظيف بيانا قدمت من خلاله الإعتذار للمواطنين بسبب توقف عملهم اليومي في جمع القمامة ونقلها خارج المناطق السكنية، مطالبين في نفس الوقت المواطنين تفهمهم لموقفهم هذا والوقوف معهم من اجل المطالبة بتحسين وضعهم المعاشي ./إنتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اضراب عمال البلدية يحول الكوت الى مكب نفايات) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اضراب عمال البلدية يحول الكوت الى مكب نفايات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).