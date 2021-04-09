قبل يوم من مواجهة الغريمين الريال وبرشلونة.. الاتحاد الإسباني يغير حكم

2021/04/09 | 16:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الجمعة، عن تغيير حكم مباراة الكلاسيكو الناري بين ريال مدريد وضيفه برشلونة المقررة غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ30 من "الليغا".وحسب البيان تم إسناد مهمة تحكيم "كلاسيكو الأرض" " للحكم خيسوس جيل مانزانو بدلا من أنطونيو ماتيو لاهوز بسبب تعرض الأخير لإصابة عضلية.وتنطلق المواجهة بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة غدا السبت./انتهى9

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