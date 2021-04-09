وزير الثقافة ينعى رحيل الفنان التشكيلي بلاسم محمد

2021/04/09 | 17:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعنعى وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، اليوم الجمعة، إلى الأوساط الفنية والأكاديمية رحيل الفنان التشكيلي بلاسم محمد. وقال ناظم في تغريدةٍ له على تويتر تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): بحُرقةٍ وحزنٍ وأسفٍ ودمعٍ أنعى إليكم معشرَ الفنانين والمثقفين والأصدقاء وفاة الفنان بلاسم محمد، أبا سارة الأصيل، الطيّب، الحاني على أصدقائه وتلامذته، هكذا ترحل فجأةً لتخلّف في قلوبنا جمرة تتّقدُ.رحم الله روحك النقية". يذكر أنَّ الفنان التشكيلي بلاسم محمد يعد من أبرز المشتغلين بالحقل الفني على وفق الدراسات العلمية، ومن الذين كتبوا في ذلك مجموعة من الكتب والمؤلفات التي تعد من أهم مصادر الفن لدى الدارسين، فضلاً عن كونه مصمماً وخطاطاً، وباحثاً أكاديمياً في علم الجمال والنقد الفني.

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