تسجيل 7937 اصابة جديدة في عموم العراق

2021/04/09 | 17:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، تسجيل 7937 اصابة جديدة بكورونا و35 حالة وفاة في عموم العراق خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وادناه الموقف الوبائي كما نشرته الوزارة:

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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