الثواني الاخيرة تمنح الفوز للكرخ على الميناء بالدوري الممتاز

2021/04/09 | 17:07 - المصدر: بغداد اليوم

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منحت الثواني الاخيرة للدقيقة الاخير من الوقت بدل الضائع اليوم الجمعة ( 9 نيسان 2021) الفوز لفريق الكرخ على حساب الميناء 2 - 1 ، في لقاء جرى على ملعب الساحر احمد راضي في الكرخ، ضمن منافسات الجولة 27 بدوري الكرة الممتاز.

وقال مراسل (بغداد اليوم)،إن" بداية الشوط الاول شهدت في الثواني الاولى منها وفي أول هجمة ركلة جزاء للكرخ سجل منها خليل محمود هدف السبق، بعد الهدف تبادل الفريقان الضغط والفرص الفعلية مع أفضلية نسبية للميناء في تهديد المرمى، ليعلن حمزة عدنان عن هدف التعديل في الدقيقة 27 جاء من ركلة ثابتة قريبة من خط منطقة جزاء الميناء، لينتهي الشوط الاول بالتعادل 1 – 1".

واضاف، " الشوط الثاني شهد تبادل الادوار بين الطرفين بالافضلية في الحيازة والضغط والفرص الفعلية وتهديد المرمى، حتى الدقيقة الاخيرة من الوقت بدل الضائع عندما سجل حسن عبد الكريم هدفا ثميناً للكرخ بثلاث نقاط وانتهاء المباراة بفوز الكرخ 2 - 1".

وكانت الجولة 27 قد أفتتحت امس الخميس بفوز اربيل على نفط ميسان والنجف على الشرطة، وتعادل الحدود والقاسم والسماوة والنفط.

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