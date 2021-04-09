وزير الثقافة ينعى الفنان التشكيلي بلاسم محمد

2021/04/09 | 17:07 - المصدر: بغداد اليوم

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عزا وزير الثقافة والسياحة والآثار، حسن ناظم، الأوساط الفنية والأكاديمية برحيل الفنان التشكيلي الدكتور بلاسم محمد.وقال ناظم في تغريدةٍ له على حسابه الشخصي في تويتر تابعتها (بغداد اليوم)، إنه "بحُرقةٍ وحزنٍ وأسفٍ ودمعٍ أنعى إليكم معشرَ الفنانين والمثقفين والأصدقاء وفاة الفنان الأستاذ د.



بلاسم محمد.



أبا سارة الأصيل، الطيّب، الحاني على أصدقائه وتلامذته، هكذا ترحل فجأةً لتخلّف في قلوبنا جمرة تتّقدُ".وكان الفنان التشكيلي بلاسم محمد يعد من أبرز المشتغلين بالحقل الفني على وفق الدراسات العلمية، ومن الذين كتبوا في ذلك مجموعةً من الكتب والمؤلفات التي تعد من أهم مصادر الفن لدى الدارسين، فضلاً عن كونه مصمماً وخطاطاً ، وباحثاً أكاديمياً في علم الجمال والنقد الفني. ولد في مدينة الكوفة عام 1954. وفي عام 1968 انتقل إلى بغداد، وأكمل فيها دراسته الابتدائية والمتوسطة، ثمَّ درس في معهد الفنون الجميلة في قسم الكرافيك والخط العربي حتى تخرج عام 1975، بعدها درس في أكاديمية الفنون الجميلة ببغداد،وحصل على شهادة الماجستير في الفنون الإسلامية، وشهادة الدكتوراه في النقد السيميائي. أقام عدداً من المعارض داخل العراق وخارجه، وله مشاركاتٌ في المؤتمرات العلمية العالمية وسلسلة من البحوث والكتب في مجال الفن والعمارة والنقد الفني، وهو أستاذ النقد والجرافيك في كلية الفنون الجميلة لمرحلتي الماجستير والدكتوراه، كما عمل في صحف عربية وأجنبية لأكثر من 15 عاماً ، ونشر العديد من البحوث والدراسات في مجال التصميم.





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