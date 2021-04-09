الصحة العراقية تعلن تسجيل 7937 إصابة جديدة بكورونا

2021/04/09 | 17:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث أشارت إلى تسجيل 7937 إصابة جديدة.وقالت الوزارة في بيان إن "الكوادر الصحية سجلت 7937 إصابة جديدة بالفيروس، فيما تماثل 5445 مصاباً للشفاء، وقابل ذلك وفاة 35 مصاباً بالفيروس خلال المدة المذكورة".

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