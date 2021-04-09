وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا - عباس علي العلي

2021/04/09 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي جاء هذا النص في سياق التنبيه المتوالي للرسل والأنبياء الذي سرد تفاصيل سيرهم مع أقوامهم ضمن سورة الأعراف بصورة عامة ولموسى ع بصورة خاصة، فقد بدأت السورة بذكر الأعراف والمقارنة بين نتائج أهل الإيمان والمكذبين من أهل الكفر ممن عصوا رسل ربهم وأنحازوا لما كان يعبد آبائهم من قبل، ويعود بهذه القضية إلى الصراع الأول بين آدم وعدوه ونتائج هذا الصراع مع بيان ما جرى تفصيلا، وما حدث بالرغم من التحذير والإنذار ......





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