محافظ ذي قار يصدر توجيها بشأن محاضري محو الامية

2021/04/09 | 17:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وجه محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي، الجمعة، مديرية التربية بحسم ملف تحويل المحاضرين المجانيين الى عقود، حسب قرار مجلس الوزراء، مشيرا الى حاجة المحافظة لخدماتهم.

وقال الخفاجي في بيان حول لقائه بممثلي المحاضرين، تلقى NRT عربية، نسخة منه، (9 نيسان 2021)، ان "المحافظة تثمن جهود ابنائها التربويين الذين عملوا طوال الفترة السابقة، وقدموا جهودا كبيرة، وستواصل دعم هذه الشريحة بكل ما تستطيع وما يتيحه القانون في هذا الصدد".

واضاف، أن "المحافظة بحاجة لخدمات جميع ابنائها المحاضرين، بعد تكييف حقوقهم وفق قرار مجلس الوزراء الذي أنصفهم"، موضحا أن "المحافظة ستعمل على انجاز كل الخطوات المطلوبة للانتهاء من حسم هذا الملف بأقرب فرصة، لتنتظم العملية التربوية والتعليمية".

ووجه الخفاجي، "بتشكيل لجنة للنظر بملف محاضري محو الأمية، والعمل على انصافهم اسوة بأقرانهم حسب القانون".

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