2021/04/09 | 17:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/انتحر شاب في الخامسة عشرة من عمره اليوم الجمعة بشنق نفسه داخل منزله في مدينة الحلة بعد خلاف مع أهله.وقال مصدر في شرطة بابل" أن شابا في الخامسة عشرة من عمره انتحر بشنق نفسه داخل منزله في منطقة التاجية التابعه لمدينة الحلة اليوم الجمعة اثر خلاف مع ذويه.واضاف أن الشرطة نقلت الجثة إلى الطبابة العدلية وان تحقيقا فتح بالحادث"./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتحار شاب بشنق نفسه داخل منزله بسسب خلاف مع اهله في الحلة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتحار شاب بشنق نفسه داخل منزله بسسب خلاف مع اهله في الحلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).