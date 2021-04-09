الكرخ يسقط الميناء بهدف قاتل

2021/04/09 | 17:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ خطف فريق الكرخ فوزا قاتلا من ضيفه الميناء بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب الساحر احمد راضي لحساب الجولة 27 من الدوري الممتاز.المباراة شهدت بداية سريعة من الكرخ بعد أن حصل اللاعب محمود خليل على ركلة جزاء بمرور 26 ثانية فقط ليسجل منها محمود خليل الهدف الأول، لكن الميناء عاد في الدقيقة 27 من المباراة من ركلة حرة نفذها بنجاح حمزة عدنان ليسجل هدف التعادل الذي انتهى من خلاله الشوط الأول.وفي الشوط الثاني شهدت المباراة تبادل سيطرة على الكرة دون خطورة فعلية وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع خطف حسن عبد الكريم هدفا قاتلا للكرخ لتنتهي المباراة لمصلحة الكرخ بهدفين مقابل هدف واحد.ورفع الكرخ رصيده إلى النقطة 33 بالمركز العاشر فيما تجمد رصيد الميناء عند النقطة 31 في المركز الثاني عشر./انتهى

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