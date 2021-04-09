الكرخ يتخطى عقبة الميناء في دوري الكرة الممتاز

2021/04/09 | 17:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تغلب فريق الكرخ على ضيفه الميناء بهدفين لهدف ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

واقيمت المباراة على ملعب الساحر احمد راضي ضمن منافسات الاسبوع السابع والعشرين من المسابقة.

وسجل ثنائية الكرخ كل من محمود خليل في الدقيقة الاولى وحسن عبد الكريم في الدقيقة 93.

اما هدف الميناء، فحمل توقيع حمزة عدنان في الدقيقة 26.

الفوز منح الكرخ ثلاث نقاط وضعته في المركز العاشر برصيد 33 نقطة، بينما توقف رصيد الميناء عند النقطة 31 في المركز الثاني عشر.

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