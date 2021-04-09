لم تشرب الماء منذ 4 أعوام طفلة أيزيدية نازحة تعاني من مرض يحرمها من ذلك

2021/04/09 | 17:22 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – دهوك تعاني طفلة أيزيدية من مرض يحرمها من شرب الماء، اذ تبلغ من العمر 4 اعوام لا تستطيع شرب الماء منذ ولادتها، كانت ترضع حليب والدتها لمدة 3 اشهر وبعد ذلك امتنعت عنه ايضا، تعيش الطفلة “امل شكر” مع عائلتها النازحة في إحدى مخيمات النازحين بإقليم كردستان العراق ظروف صحية واقتصادية صعبة …

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