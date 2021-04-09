2021/04/09 | 17:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني ذكرت مجلة “ذي إيكونوميست” البريطانية، في تقرير لها نشرته اليوم الجمعة، أن الوصول إلى العراق بات أسهل بكثير بعد قرار السلطات منح التأشيرة لمواطني 36 بلدا فور دخولهم، في خطوة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق ينفتح على العالم ويشرع أبوابه لعشرات الدول المركز الخبري الوطني.

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