الموارد المائية تؤكد استعداداتها لمواجهة شحة المياه في ديالى

2021/04/09 | 17:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- آمنة السلاميأكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، استعداداتها لمواجهة شحة المياه في محافظة ديالى.وقال الناطق باسم الوزارة عون ذياب، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "الوزارة تعمل حالياً على معالجة المشاكل في ديالى، بنقل كمية من المياه من قناة أسفل الخالص الى منطقة سارية لتأمين مياه الشرب للمنطقة".وأشار إلى أن "هناك محطة تعزيز كبيرة من نهر دجلة فيها 40 مضخة لزيادة تشغيل هذه المضخات، من أجل تأمين احتياجات منطقة أسفل الخالص"، لافتا إلى أن "الوزارة على أتم الاستعدادات لغرض مواجهة الاحتمالات المتوقعة بالنقص وشحة المياه في نهر ديالى".وأضاف أن "هناك خزينا جيدا في سد حمرين، وسد دربنديخان، إضافة إلى أن هناك مد أنبوب لنقل كمية بنحو متر مكعب في الثانية من أسفل الخالص الى سارية"، مؤكدا أن العمل مستمر والكثير من الإجراءات ستنجز في الفترة القادمة".

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