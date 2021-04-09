لأسباب داخلية.. العراق يعلن تأجيل زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إلى بغداد- عاجل

2021/04/09 | 17:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

صدر عن المكتب الإعلامي في رئاسة الحكومة البيان التالي: تم تأجيل زيارة دولة رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب والوفد اللبناني إلى جمهورية العراق، والتي كان موعدها قد تم تحديده في ١٧ نيسان الجاري من قبل الأشقاء في العراق.وتولت مديرية المراسم في رئاسة الحكومة العراقية إبلاغ مديرية المراسم في رئاسة مجلس الوزراء في لبنان اليوم عن طلب تأجيل الموعد، وذلك لأسباب عراقية داخلية.

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