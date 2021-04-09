لاعبو الجوية يعلنون الاضراب قبل المغادرة للشارقة والمشاركة بدوري ابطال آسيا

2021/04/09 | 17:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ خاص

كشف مصدر مقرب من نادي الجوية اليوم الجمعة (9 نيسان 2021)، بأن نسبة كبيرة من لاعبي الجوية قرروا اليوم، عدم حضور الوحدة التدربية الاولى بعد التأهل الى دوري المجموعات بأبطال آسيا على حساب الوحدة السعودي.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)،إن" اللاعبين قرروا الاضراب اليوم بسبب مطالباتهم المستمرة بالحقوق المالية لهم ودفعة عقودهم التي وعدت الادارة دفعها، لذا فأن اتفاقاً جرى بين اللاعبين بعدم حضور الوحدة التدريبية اليوم الجمعة بعد العودة من السعودية والتأهل الى دوري المجموعات في ابطال آسيا".

وأضاف،" وبعد أن حضر المدرب أيوب أديشو الى الوحدة التدربية وشاهد هذا الغياب الكبير، إنزعج من موقف اللاعبين وسرب للاعلام إستقالته لأسباب صحية، بينما كان قراره يعود بأسباب غياب اللاعبين من دون إخباره بذلك، خاصة وان الفريق من المقرر ان يغادر الى الشارقة الاماراتية للمشاركة في ابطال آسيا يوم الاحد المقبل".

وكانت القرعة الآسيوية قد وضعت الجوية في المجموعة الثانية الى جانب تركتور سازي تبريز الايراني وباختاكور الاوزبكي والشارقة الاماراتي، وتنطلق المنافسات في الخامس عشر من شهر نيسان الجاري بنظام التجمع في الشارقة.

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