الكاظمي: العراقيون يصرون على غدٍ يليق بتضحياتهم

2021/04/09 | 17:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس وزراء العراق مصطفى الكاظمي اليوم الجمعة، أن العراقيين يصرون على الحياة وعلى غد يليق بتضحياتهم....

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