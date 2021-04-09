العراق يشارك في اختتام الاجتماع الحادي عشر لمكتب البرلمان العربي

2021/04/09 | 17:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ شارك النائب ظافر العاني رئيس لجنة الشؤون الخارجية والامن القومي في البرلماني العربي ممثلا عن مجلس النواب العراقي في اجتماع مكتب البرلمان العربي الحادي عشر من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث، الذي عقد برئاسة عادل العسومي رئيس البرلمان العربي.وذكر بيان لمجلس النواب انه تم خلال الاجتماع الذي عقد في قاعة بليكان بفندق رمسيس هيلتون في القاهرة مناقشة عدد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال ومن بينها برنامج وترتيبات الجلسة الرابعة للبرلمان المخصصة للرد على الحملة الممنهجة لاستهداف الدول العربية تحت دعاوى حماية حقوق الإنسان والمقرر عقدها يوم غد السبت في مقر جامعة الدول العربية .كما بحث المجتمعون محاور تتعلق بجدول اعمال الجلسة الخامسة التي ستعقد يوم غد السبت ومقترح رئيس البرلمان العربي بشأن حصول المرصد العربي لحقوق الانسان على صفة مراقب في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.واطلع رئيس واعضاء المكتب على تقارير كل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الانسان ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب ولجنة الشؤون الخارجية والسياسية والامن القومي ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالإضافة إلى لجنة فلسطين.ويضم مكتب البرلمان العربي رئيس ونواب رئيس البرلمان واللجان البرلمانية الاربعة./انتهى9

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