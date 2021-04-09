البلداوي: موقف الحكومة تجاه التجاوزات الأمريكية ضعيف وسيء جداً

2021/04/09 | 17:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية، محمد البلداوي، الجمعة، ان التصريحات الحكومية تجاه التجاوزات الامريكية ضعيفة ولا ترتقي لمستوى العراق.وقال البلداوي في بيان ، ان” الاداء الحكومي تجاه التجاوزات التي تقوم بها القوات الامريكية على الاراضي العراقية سواء كانت عسكرية او التمركز فقط لم يرتق لمستوى العراق ولم يكن بالمستوى المتوقع منها كحكومة اتحادية مؤتمنة على سيادة البلاد”.واضاف، ان” تصريحات الحكومة اخذت اتجاهين اما ضعيفة ولا ترتقي لمستوى المطلوب واما تكون سيئة جدا وتسيء للمنظومة الامنية والسياسية ولا تعبر عن قدرات العراق وحجمه”.واشار الى ان” السيادة العراقية هي هوية الدولة وبالتالي لابد من الحكومة ان تقوم برد فعل يعبر عن هوية الدولة وحجمها وعدم السكوت على الانتهاك المتكرر لها”./انتهى9

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