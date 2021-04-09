العراق وباكستان يبحثان تعزيز التعاون في مختلف المجالات

2021/04/09 | 17:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: بحثت دولة العراق وباكستان تكثيف اللقاءات رفيعة المستوى والعمل على تطوير الأطر في مختلف مجالات التعاون، وعقد الدورة التاسعة للجنة الوزارية المشتركة في أقرب وقت ممكن.جاء ذلك خلال لقاء وكيل وزارة الخارجية العراقية لشؤون التخطيط السياسي صالح …

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