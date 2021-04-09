لقاح لكورونا يثير القلق بعد تسجيل حالات تجلط الدم.. اتبعوا هذه الاجراءات!

2021/04/09 | 18:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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سلط تقرير من صحيفة "بزنس إنسايدر" الضوء على أعراض تجلط الدم النادرة جراء استخدام لقاح أسترازينيكا، مبينا الخطوات التي يجب اتباعها حال حدوث ذلك.

حيث ينصح من حصل على لقاح أسترازينيكا بطلب المساعدة الطبية على الفور إذا أحس بالأعراض التالية: ضيق التنفس أو ألم في الصدر أو تورم في الساق أو ألم مستمر في البطن.

ويجب طلب المساعدة في حال أحس متلقي اللقاح بأعراض عصبية أيضا مثل الصداع الشديد والمستمر أو عدم وضوح الرؤية.

ويشير التقرير إلى أن بعض الآثار الجانبية الخفيفة، مثل الألم في موقع الحقن شائعة بعد أيام من التلقيح.

ولكن إذا عانى متلقي اللقاح من أعراض شديدة أو مستمرة بعد حوالي أربعة إلى 20 يوما من التطعيم، فيجب عليه طلب الرعاية الطبية، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وأشار التقرير إلى أن جلطات الدم تعالج عادة بأدوية مضادة للتخثر، ويمكن تجنب المضاعفات إذا تم الانتباه إلى الجلطة في وقت مبكر.

ورغم أن معظم حالات تجلط الدم المرتبطة باللقاح حدثت في أوردة الدماغ، إلا أن الجلطات يمكن أن تحدث أيضا في الساقين والبطن والرئتين.

ويحدث تجلط الدم عندما يثخن الدم ويشكل كتلة شبه صلبة، وقد يكون استجابة مفيدة لوقف النزيف، لكنه يسبب مشاكل إذ تسبب في وقف تدفق الدم إلى منطقة حيوية في الجسم.

ويمكن أن تؤدي الجلطات في الدماغ إلى السكتة الدماغية والنوبات والموت.



وتشمل أعراض تجلط الدم ضيق في التنفس والصداع.

والخميس أعلنت دول عدة الحد من استخدام لقاح أسترازينيكا غداة تقارير تؤكد وجود رابط مع حالات تجلط دموي نادرة لكنها خطرة.



فقد علقت الفيليبين استخدام هذا اللقاح لمن هم دون الستين فيما أوقفت أستراليا استخدامه لمن تقل أعمارهم عن الخمسين.

وسبق لإيطاليا وإسبانيا أن أعلنتا، الأربعاء، اعتماد الحذر مع تخصيص اللقاح الإنكليزي-السويدي لمن هم فوق الستين فقط في حين حددته بلجيكا للأشخاص فوق سن الخامسة والخمسين وبريطانيا لمن هم فوق الثلاثين.

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