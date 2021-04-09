سائرون.. من المهم ان يعيش العراقيون بعيدا عن 4 امور سيئة

2021/04/09 | 18:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد تحالف سائرون، الجمعة، على اهمية والمحبة ووحدة الكلمة والموقف من اجل بناء عراق جديد يعيش فيه جميع العراقيين بخير وسلام وعدالة وامان بعيدا عن سطوة الظلم والاحتلال والارهاب والفساد.

وذكر سائرون في بيان تلقى موقع NRT عربية نسخة منه، اليوم (9 نيسان 2021)، انه "تمر علينا اليوم الذكرى السنوية لاستشهاد المرجع الديني الكبير محمد باقر الصدر (قدس سره) حيث اقدم النظام البعثي المقبور على جريمته البشعة باعدام الشهيد الصدر واخته العلوية (بنت الهدى) في مشهد يعطينا دلالة واضحة على دموية ذلك النظام وتجاوزه على كل القوانين والاعراف التي تحرم قتل النفس البشرية".

واضاف، ان "التجارب التأريخية اثبتت مما لاشك فيه ان حكام الظلم والجور لن يطول حكمهم مهما استخدموا من اساليب القمع والقتل والارهاب للحفاظ على سلطانهم ولهذا كانت الحكمة الالهية حاضرة اذ تزامن انهيار نظام البعث المقبور مع ذكرى استشهاد السيد محمد باقر الصدر لتكون درسا بليغا لكل الطفاة ورسالة واضحة مفادها ان الدماء الزاكية كفيلة ان تكون سببا لسقوط الانظمة الظالمة".

واوضح، انه "فقدت الامة الاسلامية مرجعا مجاهدا ومفكرا كبيرا شكل علامة فارقة في تأريخ الحوزة العلمية ومواقفها الرافضة لكل حكام السوء".

وتابع، ان "الاستذكار الحقيقي لهذه المناسبة هو السير على خطى صاحب الذكرى وان ننهل من مدرسة ال الصدر الكرام كل معاني الجهاد والشجاعة والمحبة ووحدة الكلمة والموقف من اجل بناء عراق جديد يعيش فيه جميع العراقيين بخير وسلام وعدالة وامان بعيدا عن سطوة الظلم والاحتلال والارهاب والفساد".

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