2021/04/09 | 18:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلن المكتب الإعلامي في رئاسة الحكومة أنه تم تأجيل زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوفد اللبناني إلى جمهورية العراق، والتي كان موعدها قد تم تحديده في ١٧ نيسان الجاري من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيروت تعلن تأجيل زيارة دياب والوفد اللبناني إلى العراق المركز الخبري الوطني.

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