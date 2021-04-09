2021/04/09 | 18:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني أكدت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الجمعة، أن ما خصص للخدمات في العراق لا يوزاي سوى 10% من المبالغ المطلوبة لهذا الملف.وقالت عضو اللجنة منار عبد المطلب في حديث لـ”المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخدمات النيابية: ما خصص للخدمة لا يوازي 10% والأزمة مستمرة بالعراق المركز الخبري الوطني.

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