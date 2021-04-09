2021/04/09 | 18:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يخطط باريس سان جيرمان للتعاقد مع 3 صفقات مدوية خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال الصحفي في راديو كادينا كوبي، رافا المانسا، خلال استضافته ببرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، إن سان جيرمان يستهدف جمع الثلاثي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، وسيرجيو راموس (ريال مدريد)، وسيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي) معًا في “حديقة الأمراء” خلال الموسم المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سان جيرمان يخطط لجمع رونالدو بثنائي ذهبي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سان جيرمان يخطط لجمع رونالدو بثنائي ذهبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).