قصف الأهداف تم بدقة بعد تحديد أماكن هروب المطلوبين في حمرين

2021/04/09 | 18:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف جهاز مكافحة الإرهاب، تفاصيل العملية الأخيرة التي شنتها قوات الجهاز ضد عناصر داعش في سلسلة تلال حمرين، بالتعاون مع القوة الجوية، التي أسفرت عن قتل ستين عنصرا من داعش.

وقال المتحدث باسم الجهاز، صباح النعمان، أن قوات مكافحة الارهاب تمكنت من تحديد أماكن هروب عناصر التنظيم واختبائهم في سلسلة جبال حمرين، الامر الذي مكن القوة الجوية العراقية من قصف معاقلهم بدقة.

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