الصحة تحدد شرط اللقاح لمكاتب الخطوط الجوية والمولات والمطاعم والمستشفيات

2021/04/09 | 18:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت وزارة الصحة ، مكاتب الخطوط الجوية الى عدم قطع أي تذكرة سفر ما لم يبرز المسافر بطاقة التلقيح من فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، ، إن كوادر الصحة ستغلق أي مول أو محل أو مطعم ما لم يتم حمل العاملين فيها بطاقة التلقيح، كما ستقوم بغلق جميع المستشفيات الاهلية والمختبرات والصيدليات والمذاخر في حال وجود أي من العاملين لا يحمل بطاقة التلقيح.

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