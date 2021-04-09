الموارد تؤكد استعدادها لمواجهة شحة المياه بديالى

2021/04/09 | 18:08 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكدت وزارة الموارد المائية، الجمعة، استعداداتها لمواجهة شحة المياه في محافظة ديالى.وقال الناطق باسم الوزارة، عون ذياب، بحسب الوكالة الرسمية، إن “الوزارة تعمل حالياً على معالجة المشاكل في ديالى، بنقل كمية من المياه من قناة أسفل الخالص الى منطقة سارية لتأمين مياه الشرب للمنطقة”.وأشار إلى أن “هناك محطة تعزيز كبيرة من نهر دجلة فيها 40 مضخة لزيادة تشغيل هذه المضخات، من أجل تأمين احتياجات منطقة أسفل الخالص”، لافتا إلى أن “الوزارة على أتم الاستعدادات لغرض مواجهة الاحتمالات المتوقعة بالنقص وشحة المياه في نهر ديالى”.وأضاف، أن “هناك خزينا جيدا في سد حمرين، وسد دربنديخان، إضافة إلى أن […]

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