بريطانيا تعلن: لا جنازة رسمية للأمير فيليب

2021/04/09 | 18:26 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت كلية الأسلحة البريطانية أن جنازة الأمير فيليب لن تكون رسمية، بينما قالت إن جثمانه سيرقد في قلعة وندسور قبل الجنازة في كنيسة القديس جورج‎.وكان قصر بكنجهام الملكي في بريطانيا قد أعلن صباح الجمعة، وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث، في قلعة وندسور، عن عمر يناهز 99 عاما.وقال القصر في بيان صادر عنه: ”ببالغ الحزن، تعلن جلالة الملكة وفاة زوجها الحبيب صاحب السمو الملكي الأمير فيليب، دوق إدنبرة“.

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