2021/04/09 | 18:26 - المصدر: عراقي نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ أعلنت كلية الأسلحة البريطانية أن جنازة الأمير فيليب لن تكون رسمية، بينما قالت إن جثمانه سيرقد في قلعة وندسور قبل الجنازة في كنيسة القديس جورج.
وكان قصر بكنجهام الملكي في بريطانيا قد أعلن صباح الجمعة، وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث، في قلعة وندسور، عن عمر يناهز 99 عاما.
وقال القصر في بيان صادر عنه: ”ببالغ الحزن، تعلن جلالة الملكة وفاة زوجها الحبيب صاحب السمو الملكي الأمير فيليب، دوق إدنبرة“.
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وكان قصر بكنجهام الملكي في بريطانيا قد أعلن صباح الجمعة، وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث، في قلعة وندسور، عن عمر يناهز 99 عاما.
وقال القصر في بيان صادر عنه: ”ببالغ الحزن، تعلن جلالة الملكة وفاة زوجها الحبيب صاحب السمو الملكي الأمير فيليب، دوق إدنبرة“.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تعلن: لا جنازة رسمية للأمير فيليب) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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