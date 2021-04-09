2021/04/09 | 18:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الخارجیة الاسبانیة، الیوم الجمعة، ان وزیرة الخارجیة أرانتشا غونزالیس، ستجري زیارة إلى العراق يومي الإثنين 12 والثلاثاء 13 من شهر نيسان الجاري.وذكرت الخارجية الاسبانية، في بیان اطلع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإثنين المقبل..



وزيرة الخارجية الإسبانية تزور العراق المركز الخبري الوطني.

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