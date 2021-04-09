نحو 8 آلاف إصابة جديدة بالجائحة.. وارتفاع لمؤشر الضحايا في العراق

2021/04/09 | 18:40 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الجمعة، إلى أكثر من 911 ألف إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة.

سجل العراق نحو 8 آلاف إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 9 نيسان/أبريل، وتضمن تسجيل نحو 8 آلاف إصابة، و35 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 5400 حالة تماثل، مع انخفاض المؤشر إلى 88.3%.

وارتفع عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج إلى أكثر من 91 ألف شخص، 449 منهم تحت العناية المركزة.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى أكثر من 14 ألفًا و641 شخصًا.

وبلغ عدد الأشخاص الخاضعين لحملة التطعيم، اليوم، أكثر من 7 آلاف شخص.

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