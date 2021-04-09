كتلة الوطني الكردستاني تكشف عن حصة الإقليم في الموازنة

2021/04/09 | 18:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- سوما الجافكشفت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية، اليوم الجمعة، عن حصة الإقليم في موازنة العام 2021.وقالت عضو الكتلة النائبة ريزان شيخ دلير لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حصة إقليم كردستان في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، بلغت نحو 13.5%"، مؤكدة أنه "في هذه المرة يجب على الإقليم الالتزام بكل مواد قانون الموازنة المتفق عليها، وليس كما كان في السابق عندما يتنصل الإقليم عن الاتفاق، ولا يحصل سوى قطع حصة نفط الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية". وبينت أنه "الآن يجب على الإقليم ارسال نصف الإيرادات مع قيمة 250 ألف برميل يومياً من النفط الخام، لإرسال حصته، مشيرة الى أنه "في حال لم يلتزم الإقليم فإن بغداد لن ترسل المستحقات ،وليس هذا فحسب بل وحتى سيمنع عن الإقليم تصدير النفط".وفي وقت سابق، أعلن ائتلاف دولة القانون، تقديم الطعن إلى المحكمة الاتحادية بشأن فقرات موازنة 2021.

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