رغم تأهلهم لأبطال آسيا... لاعبو الجوية العراقي يضربون عن التدريبات

2021/04/09 | 18:40 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجوية تأهل لأبطال آسيا (المكتب الإعلامي لنادي القوة الجوية)

أعلن لاعبو نادي القوة الجوية العراقي إضرابهم عن خوض تدريبات الفريق مساء اليوم الجمعة، وذلك بعد يوم واحد من عودتهم ببطاقة التأهل لدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وأعلن لاعبو الجوية إضرابا جماعيا عن خوض التدريبات، وذلك بسبب عدم استلامهم الدفعة الثانية من مستحقاتهم المالية، رغم الوعود التي قطعتها الإدارة قبل ذهاب الفريق إلى السعودية، لخوض مباراة الملحق الآسيوي.

وقرر أيوب أوديشو مدرب الفريق تقديم اعتذاره عن الاستمرار في مهمته، وذلك تضامناً مع اللاعبين، وعدم قدرته على المواصلة، في حال لم يستلموا حقوقهم المالية، بينما طالبت إدارة النادي المدرب بالعدول عن قراره، على أمل حل جميع مشاكل اللاعبين المالية قبل السفر إلى الإمارات بعد غد الأحد، لخوض مباريات المجموعة الثانية لأبطال آسيا، إلى جانب أندية الشارقة الإماراتي وتراكتور تبريز الإيراني وباختاكور الأوزبكي.

وحقق الجوية الفوز على الوحدة السعودي الأربعاء الماضي، في ملحق أبطال آسيا، بفوزه بركلات الترجيح بنتيجة (3-2)، بعد تعادل الفريقين بهدف في الوقتين الأصلي والإضافي.

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