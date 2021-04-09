شاب ينتحر داخل منزل خطيبته في البصرة

2021/04/09 | 18:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت مديرية شرطة محافظة البصرة، الجمعة، تفاصيل انتحار شاب داخل بيت خطيبته في المحافظة.وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "بعد ورود اخبار بوجود مصابين بطلق ناري في مستشفى البصرة التعليمي على الفور تم التحري و جمع المعلومات تبين ان الحادث جراء العبث بالسلاح (نوع مسدس) ادى الى اصابة امرأه في منطقة الراس وحاليا تتلقى العلاج في احدى المستشفيات وقام بالانتحار بنفس السلاح لعدم تحمل الموقف كونه خطيب ابنتها".وأضاف البيان أنه "تم اجراء الكشف والمخطط على محل الحادث وضبط المسدس وظرفين فارغين" .

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