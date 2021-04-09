صحة النجف تحذر من ارتفاع الإصابات بكورونا مع اقتراب رمضان

2021/04/09 | 18:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

حذرت دائرة صحة محافظة النجف، اليوم الخميس، من أرتفاع الإصابات بكورونا مع اقتراب رمضان.

وقال المتحدث باسم صحة النجف سالم الحميداوي لـ (بغداد اليوم)، ان "الاصابات والوفيات بكورونا بتصاعد، بالتزامن مع عدم اكتراث المواطنين".

واضاف "ومع قرب حلول شهر رمضان متخوفين من التجمعات بكل انواعها سواء كانت اجتماعية او ثقافية او دينية، ويبدو ان المواطنين لغاية الان يفضلون عدم الالتزام والاستهانة بالتوجيهات الوقائية والصحية".

وفي وقت سابق، دائرة صحة النجف، الجمعة، تسجيل 212 إصابة جديدة بكورونا اليوم.

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