2021/04/09 | 18:47 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أقدم عشرات المحتجين، اليوم الجمعة، على قطع جسرين حيويين في محافظة ذي قار.وقال مصدر أمني في حديث ، إن “عشرات المحتجين من الذين يعملون باجر يومي في شركة نفط ذي قار، أقدموا على قطع جسري النصر والزيتون”.وأضاف، أن “المحتجين طالبوا بتحويلهم إلى عقود وفق قرار 315، اسوة بالمحاضرين”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محتجون يقطعون جسرين حيويين في ذي قار عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محتجون يقطعون جسرين حيويين في ذي قار) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محتجون يقطعون جسرين حيويين في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).