وزير الزراعة يستغرب من تصريحات قائممقام الرمادي ودعوته الى العزوف عن شراء الدجاج العراقي

2021/04/09 | 18:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ عبر وزير الزراعة، محمد الخفاجي، عن استغرابه من تصريح قائممقام الرمادي، الذي دعا فيه الى العزوف عن شراء الدجاج العراقي، عادا هذه التصريحات تدخلا في خدمة الدول الاجنبية التي تسعى الى تخريب الاقتصاد الوطني.وقال الخفاجي في بيان انه نجح بإعادة العمل الى 5 الاف مشروع دواجن لحم في عموم البلاد، بعد توقفها جراء دخول المستورد والتهريب، مشيرا الى ان هذه المشاريع ستساهم بتشغيل الايدي العاملة، وصولا الى التصدير وتحريك عجلة الاقتصاد.وشدد، على ان الشعبوية واللعب على عواطف المواطنين البسطاء، لا يمكنهما بناء البلاد والاقتصاد، مشيرا الى انه مستمر في عملية بناء القطاعات الزراعية والحيوانية وفق خططٍ مدروسة سيجني ثمارها المواطنون والاقتصاد الوطني.واشار الخفاجي، الى انه سيقيم دعاوى قضائية على كل من يحاول الاضرار بالمنتج المحلي، وايقاف مسيرة بناء هذه القطاعات، مبينا انه لن يخضع لابتزاز من يحاول الكسب الخاص، على حساب مصلحة البلاد والاقتصاد العراقي الوطني./انتهى9

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