رئيس الجمهورية ‏في 9 نيسان: نحن بحاجة لعقد سياسي جديد يُصلح الحكم نحو دولة مقتدرة ذات سيادة

2021/04/09 | 18:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد رئيس الجمهورية برهم صالح الحاجة لعقد سياسي جديد يُصلح الحكم نحو دولة مقتدرة ذات سيادة.وقال صالح في تغريدة على تويتر: في ٩ نيسان نستذكر استشهاد الامام الصدر وسقوط نظام الاستبداد الذي ارتكب ابشع الجرائم بحق العراقيين ، لايمكن الاستخفاف بالتحولات الكبرى المتحققة بعد التغيير ، ويحب ان نقر باخفاقات لايمكن تبريرها فقط بارث النظام السابق.واوضح نحن بحاجة الى عقد سياسي جديد يصلح الحكم نحو دولة مقتدرة ذات سيادة./انتهى9

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