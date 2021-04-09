2021/04/09 | 18:55 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية: نحتاج لـ"عقد سياسي" يصلح الحكم) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الجمعة، حاجة العراق لعقد سياسي جديد
يُصلح الحكم نحو دولة مقتدرة ذات سيادة.
وقال صالح في تغريدة عبر تويتر، إنه "في
٩ نيسان نستذكر استشهاد الامام الصدر
وسقوط نظام ا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية: نحتاج لـ"عقد سياسي" يصلح الحكم) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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