رئيس الجمهورية: نحتاج لـ

2021/04/09 | 18:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم

الجمعة، حاجة العراق لعقد سياسي جديد

يُصلح الحكم نحو دولة مقتدرة ذات سيادة.

وقال صالح في تغريدة عبر تويتر، إنه "في

٩ نيسان نستذكر استشهاد الامام الصدر

وسقوط نظام ا

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