بطلب عراقي.. تأجيل زيارة رئيس الوزراء اللبناني إلى بغداد

2021/04/09 | 18:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في لبنان،

اليوم الجمعة، تأجيل زيارة رئيس حكومة

تصريف الأعمال حسان دياب والوفد

اللبناني إلى جمهورية العراق، بطلب من

بغداد.

وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان، أنه

"تم تأجيل زيار

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