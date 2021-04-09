رئيس الجمهورية: نحن بحاجة لعقد سياسي جديد يُصلح الحكم

2021/04/09 | 19:02 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد ‏رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الجمعة، الحاجة إلى عقد سياسي جديد يُصلح الحكم نحو دولة مقتدرة ذات سيادة.وقال صالح في تغريده له على تويتر:” في 9 نيسان نستذكر استشهاد الإمام الصدر، وسقوط نظام الاستبداد الذي ارتكب ابشع الجرائم بحق العراقيين”.وأضاف أنه” لا يمكن الاستخفاف بالتحولات الكبرى المتحققة بعد التغيير، ويجب أن نقر باخفاقات لا يمكن تبريرها فقط بأرث النظام السابق”.وتابع:” فنحن بحاجة لعقد سياسي جديد يُصلح الحكم نحو دولة مقتدرة ذات سيادة”.

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