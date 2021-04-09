بالصور: فوز قاتل للكرخ على الميناء

2021/04/09 | 19:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خطف الكرخ، فوزًا قاتلًا 2-1 من ضيفه الميناء، اليوم الجمعة، على ملعب الساحر أحمد راضي، لحساب الجولة 27 من الدوري العراقي الممتاز.

المباراة شهدت بداية سريعة من الكرخ، بعدما حصل محمود خليل على ركلة جزاء بعد مرور 26 ثانية فقط.

وترجم محمود خليل، ركلة الجزاء، إلى هدف أول للكرخ، قبل تعادل الميناء في الدقيقة 27 من ركلة حرة نفذها حمزة عدنان.

وفي الدقيقة (90+4)، خطف حسن عبد الكريم، هدف الفوز للكرخ.

ورفع الكرخ رصيده إلى 33 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد الميناء عند 31 نقطة في المركز 12.

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