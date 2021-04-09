جوارديولا: بييلسا سيتوج بالألقاب إذا درب السيتي

2021/04/09 | 19:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كال بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، المديح لمارسيلو بييلسا، مدرب ليدز يونايتد، في المؤتمر الصحفي الذي أجراه اليوم الجمعة، قبل مواجهة الفريقين، غدا في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ جوارديولا المؤتمر بالحديث عن تجديد عقد كيفين دي بروين، فقال: “إنه هنا منذ 6 سنوات، وما يريده سيكون ممكننا.



الأمر يعود إليه”.

واستكمل: “أنا سعيد بالوقت الذي قضيته معه حتى الآن.



آمل أن نأخذ خطوات للأمام في الشهرين المقبلين، ليس من الطبيعي الحفاظ على اللاعبين 10 سنوات، لكن بعضهم غير عاديين.



نحن سعداء”.

وعن بييلسا الذي وصف مانشستر سيتي بالفريق الساحر، صرح بيب: “تغمرني السعادة، هو منافس هائل، ولن أضعف أمام كلماته.



هو أكثر شخص أمين، في كل مرة أتحدث معه، يخبرني بما يؤمن به حقًا، لا يقول أي شيء للتصريحات الإعلامية، وذلك سبب سعادتي”.

وأضاف: “هو في قلبي دائما.



أحترمه للغاية ويثير إعجابي دائما.



لا أشعر أننا نستحق ذلك، فإذا كان هناك شخص يمكنه معرفة سر الطريقة التي نود اللعب بها سيكون هو بفضل معرفته الواسعة وأخلاقيات العمل لديه”.

وأردف: “أعرف صعوبة مباراة الغد، ونأمل أن نستعد بأفضل صورة للمنافسة.



تنقصنا 3 انتصارات للتتويج باللقب، وأمامنا فرصة غدًا للاقتراب خطوة كبيرة”.

وواصل: “اللاعبون يعرفون من مواجهة الدور الأول أن مباراة الغد ستكون صعبة، ويكفي النظر إلى مركز ليدز في جدول الترتيب، هم في مراكز الأمان الآن، في أول موسم بعد الصعود”.

وأسهب في الحديث عن ليدز قائلا: “لقد أبلوا حسنا ويستحقون ما حققوه.



أحب كثير مما يقومون به خاصة سلوكهم في الملعب.



ستكون مباراة مختلفة، لأنهم يدفعونك للقيام بأمور ليست معتادة لك، وهذا يمثل تحديا كبيرا لنا، خاصة أن تلك المباراة تأتي بين مواجهتين مهمتين أمام دورتموند”.

وتابع: “دائمًا ما يترك بييلسا بصمته مع أي فريق، ولا يحتاج الوقت لفعل ذلك، هو شخص يحترم خصمه ويلعب من أجل الجماهير ودائمًا يسعى للانتصارات سواء على ملعبه أو خارجه”.

واستدرك: “البعض يقول إنه لا يفوز بالألقاب، لكن أعطوه فرصة تدريب مانشستر سيتي وسيتوج بالألقاب، الأمر يعتمد على اللاعبين الذين تملكهم”.

وعن خوض روبن دياز أول مباراة مع السيتي أمام ليدز في الدور الأول: “كان مهما للغاية بالنسبة لنا.



ما يزال أمامنا شهرين، لكن أهميته كانت واضحة في القيادة والأداء الجيد الذي لعب به”.

وتابع: “خرجنا بشباك نظيفة معه في كثير من المباريات.



مباراة الدور الأول كانت منذ فترة طويلة، وكرة القدم تتغير في أسبوع واحد.



علينا تقديم أفضل ما لدينا غدا، لأنهم يقاتلون حتى النهاية حتى إذا تأخروا (3-0)”.

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