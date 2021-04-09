مورينيو: السداسية أمام مانشستر يونايتد لا تعكس الواقع

2021/04/09 | 19:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استعاد جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير، ذكريات انتصار فريقه على مانشستر يونايتد بنتيجة (6-1) في لقاء الدور الأول هذا الموسم، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي أجراه اليوم الجمعة والخاص بصدامهما مرة أخرى يوم الأحد المقبل في قمة مباريات الجولة رقم 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستهل مورينيو المؤتمر الصحفي بالحديث عن ذلك الانتصار الكبير: “أعتقد أن تلك النتيجة لا تعكس الواقع، من الوارد حدوث ذلك بين كبيرين، أفضل التفكير في آخر مواجهتين أمامهما قبل تلك المباراة، فهناك واحدة خسرناها (2-1) في أولد ترافورد بضربة جزاء، ومن ثم تعادلنا (1-1) الموسم الماضي على أرضنا بضربة جزاء أيضًا، هذا هو الواقع، نحن لسنا بعيدين عن بعضنا البعض، وبالتالي ستكون مباراة صعبة على الفريقين”.

وأضاف: “أخبرت اللاعبين أن الفوز (6-1) يحدث مرة وليس مرتين، وأن المباراة لا تعكس الواقع، والمواجهة المقبلة ستكون متقاربة ويمكننا الفوز بها”.

وتطرق إلى الإصابات التي يعاني منها الفريق: “أخبار جيدة، فقط بن ديفيز ومات دوهيرتي هما غير المتاحين، ولكنهما يتحسنان، لا توجد إصابات أخرى وباقي اللاعبين متاحون”.

وعلق مورينيو على سمعة مانشستر يونايتد بالفوز في المباريات بضربات الجزاء: “لا يمكن أن أدخل مباراة كرة قدم بحالة قلق، وهذا ليس النمط المناسب للتفكير للدخول به في المباراة، ولا أرغب أن يفكر اللاعبون في ذلك”.

وتابع: “يجب أن ندخل المباراة بمشاعر إيجابية ونركز في صعوبة المواجهات والتكيف مع الضغوطات، يجب أن نكون سعداء بمواجهة فريق كبير وبطموح الخروج بالنقاط”.

وتحدث عن الانتهاكات العنصرية التي تعرض لها مدافع الفريق دافينسون سانشيز: “النادي يفكر ويحلل كل التفاصيل، والنادي يرغب بالطبع في ترك التأثير وسيتخذ النادي قرار سنحترمه وندعمه، هذه مناقشات داخلية بشأن موقف سيئ”.

وأتم: “بالنسبة لدافينسون، لا يوجد المزيد لإضافته من حزنه من الموقف، ولكن يجد الحب بيننا، والكل يحبه ويدعمه وهو بخير”.

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