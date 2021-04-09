كومان: برشلونة جاهز لخوض مواجهة الكلاسيكو

2021/04/09 | 19:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع أكد المدير الفني لبرشلونة، رونالد كومان جاهزية فريقه لخوض مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي ريال مدريد، غدًا السبت، في إطار منافسات الجولة 30 من الليجا.وقال كومان خلال المؤتمر الصحفي "الفريق واثق، نعرف أنها ستكون مباراة رائعة ضد ريال مدريد الذي تحسن أيضًا، مباراة الغد مهمة".وأضاف "النتيجة ليست حاسمة للقب، لأن بعد المباراة، لا يزال هناك الكثير من المباريات المتبقية، لكن اللحظة مهمة، والفريق الذي سيفوز سيحظى بمعنويات مهمة للاستمرار".وتابع "بيكيه وسيرجي روبيرتو لاعبان مهمان، ليس فقط بسبب جودتهما، هما جيدان على المستوى البدني، ومتحمسان لمساعدة الفريق، من المهم أن يكون كل اللاعبين في مباراة الغد".

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