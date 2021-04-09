2021/04/09 | 19:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنقاذ شاب حاول الانتحار من أعلى سدة الكوت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنقاذ شاب حاول الانتحار من أعلى سدة الكوت) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنقاذ شاب حاول الانتحار من أعلى سدة الكوت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).