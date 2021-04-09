الزراعة العراقية: إعادة 5 آلاف مشروع دواجن إلى العمل

2021/04/09 | 19:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الزراعة العراقية، نجاحها بإعادة 5 آلاف مشروع دواجن إلى العمل في عموم البلاد.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير الزراعة محمد الخفاجي أعرب عن استغرابه من تصريح قائممقام الرماد، الذي دعا فيه إلى …

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