تأجيل زيارة الرئيس اللبناني إلى بغداد

2021/04/09 | 19:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في لبنان، اليوم الجمعة، تأجيل زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوفد اللبناني إلى جمهورية العراق، بطلب من بغداد.

وقالت الرئاسة في بيان صحفي، أنه “تم تأجيل زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوفد اللبناني إلى جمهورية العراق، والتي كان موعدها قد تم تحديده في 17 نيسان الجاري من قبل الأشقاء في العراق”.

وأضاف البيان “تولت مديرية المراسم في رئاسة الحكومة العراقية إبلاغ مديرية المراسم في رئاسة مجلس الوزراء في لبنان اليوم عن طلب تأجيل الموعد، وذلك لأسباب عراقية داخلية”.

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